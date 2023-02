Zum zwölften Mal in diesem Jahr wird in Niedersachsen ein Geldautomat gesprengt. Bei der Festnahme zweier Verdächtiger im Emsland werden zwei Polizeibeamte verletzt. Der Handlungsdruck auf die Banken steigt.

Melle - Die Serie gesprengter Geldautomaten in Niedersachsen setzt sich fort: Nach einer Sprengung in Melle (Landkreis Osnabrück) in der Nacht zum Mittwoch hat die Polizei zwei Tatverdächtige bei einer sofortigen Großfahndung festgenommen. „Wir fahnden nach wie vor mit Hochdruck nach dem dritten Täter“, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. „Zurzeit sind unzählige Polizeikräfte sowie ein Hubschrauber im Einsatz.“

Zunächst waren die Verdächtigen mit einem Auto vom Tatort entkommen. Bei einer rasanten Verfolgungsjagd hatten Einsatzkräfte das Fluchtauto in Wettrup (Emsland) mit einem Nagelbrett gestoppt. Das Trio flüchtete zu Fuß weiter über einen Acker, nach 500 Metern wurden zwei von ihnen dann gefasst. Im Rahmen der Großfahndung nach dem dritten Tatverdächtigen bittet die Polizei Autofahrer, keine Anhalter mitzunehmen und Wettrup weiträumig zu umfahren.

Während des Einsatzes verunglückte ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim. Zwei Beamte kamen verletzt ins Krankenhaus. Weitere Details zur Tat, etwa ob und wie viel Geld erbeutet wurde, blieben zunächst unklar.

Es ist die inzwischen zwölfte Geldautomatensprengung dieses Jahr in Niedersachsen. „Die heutige Sprengung macht aber erneut deutlich, wie groß der Handlungsbedarf ist“, teilte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) mit. Die Taten müssten durch höhere Sicherheitsmaßnahmen der Banken unverzüglich so unattraktiv wie möglich gemacht werden. Bereits vergangene Woche - nach einer Automatensprengung in Achim (Landkreis Verden) - hatte Behrens zeitnahe Gespräche mit Banken angekündigt.

Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) forderte am Mittwoch in einer Mitteilung einen verpflichtenden Umbau von Geldautomaten. „Wir sehen die Banken und die Politik in der Pflicht, endlich alles dafür zu tun, damit sich solche Fälle nicht wiederholen“, hieß es vom Landesvorsitzenden der GdP Niedersachsen, Kevin Komolka. „Das Geld muss bei der Detonation unbrauchbar werden, wie es in anderen Ländern längst der Fall ist.“

Die niedersächsische CDU-Fraktion plädiert zudem für eine personelle Stärkung der Polizei, um den Verfolgungsdruck auf die Täter zu erhöhen. „Wir erwarten von der Landesregierung hier mehr als nur Ankündigungen und werden zu diesem Thema auch im Innenausschuss eine Unterrichtung gemeinsam mit Bankenvertretern beantragen“, teilte die Parlamentarische Geschäftsführerin Carina Hermann am Dienstag mit.