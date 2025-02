Ein Mann soll im Januar eine Frau in Potsdam attackiert und sexuell genötigt haben. Nachdem die Polizei eine Fahndung startet, stellt sich ein Mann den Beamten.

Potsdam - Nach einer Fahndung infolge eines Sexualdelikts hat sich ein Mann der Polizei in Potsdam gestellt. Die Beamten hatten mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Täter gesucht, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Wenige Stunden später sei der Mann in der Polizeiinspektion aufgetaucht.

Der Mann soll Mitte Januar eine Frau überfallen und sexuell genötigt haben. Er soll in der Nacht in einem Linienbus zunächst mit Gesten Kontakt zu ihr gesucht haben, wie die Behörde mitteilte. Die beiden stiegen an der Haltestelle Schilfhof im Ortsteil Schlaatz aus.

Den Angaben zufolge griff der Verdächtige kurz darauf an und riss die Frau zu Boden. Dann soll er versucht haben, mit seiner Hand in ihren Intimbereich zu fassen. Die Geschädigte konnte durch das Ziehen eines Messers Weiteres verhindern. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Frau rief um Hilfe, woraufhin der Mann flüchtete.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung.