Brandenburg an der Havel - Die Polizei hat den vor zwei Wochen geflüchteten Insassen der Sicherungsverwahrung am Dienstagnachmittag im Bereich Nauen festnehmen können. Hoher Fahndungsdruck und auch Hinweise aus der Bevölkerung führten dazu, dass der Gesuchte aufgespürt werden konnte, wie die Polizeidirektion West mitteilte. „Der Entwichene wurde durch die sichtbaren und verdeckten polizeilichen Maßnahmen zunehmend isoliert und in eine Lage gebracht, aus der heraus er dann widerstandslos festgenommen werden konnte“, sagte der Leiter der Fahndungsmaßnahmen, Lars Brückner, laut Mitteilung.

Der Gesuchte hatte früher in Nauen gelebt. Nach ihm wurde auch bundesweit gefahndet.

Vor zwei Wochen gelang ihm bei einem Toilettengang die Flucht. Er war in Begleitung von Justizbediensteten bei einem Ausgang in Berlin in einem Einkaufszentrum unterwegs. Der Mann saß seit 2017 nach Verbüßung einer hohen Freiheitsstrafe wegen Sexualverbrechen in der Sicherungsverwahrung in Brandenburg an der Havel.