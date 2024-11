Obwohl die Halbschranke an einem Bahnübergang geschlossen ist, versucht ein 18-Jähriger sie zu umfahren. Es kommt ein Güterzug. Der Autofahrer hatte Glück im Unglück.

Unfall am Bahnübergang

Mühlanger - Beim Versuch, mit dem Auto eine geschlossene Halbschranke an einem Bahnübergang im Landkreis Wittenberg zu umfahren, ist der Wagen eines Fahranfängers mit einem Güterzug zusammengestoßen. Die Lok kollidierte am frühen Freitagmorgen mit der Front des Autos und zerstörte diese völlig, wie die Polizei mitteilte. Der 18 Jahre alte Fahrer sei bei dem Unfall in Mühlanger, einer Ortschaft der Stadt Zahna-Elster, unverletzt geblieben.