Fähre treibt nach Brand auf schwedische Küste zu

Stockholm - Nach einem Brand am Montagnachmittag entwickelt sich die Situation auf der Passagierfähre Stena Scandica vor der schwedischen Küste dramatischer als zunächst erwartet.

Das Feuer habe einen Stromausfall ausgelöst, sagte eine Sprecherin. Die Fähre treibe nun bei starkem Wind vor der schwedischen Küste langsam auf die Insel Gotland zu. Deshalb werde nun versucht, Familien mit Kindern und ältere Menschen mit Hilfe von Helikoptern von Bord zu bringen. Dabei handele es sich zunächst um rund 70 Personen. Von den 299 Menschen auf der Fähre seien 241 Passagiere, schrieb die Schifffahrtsbehörde in einer Pressemitteilung.

Ein Schlepper, der das Schiff in den Hafen von Nynäshamn südlich von Stockholm bringen soll, sei unterwegs, sagte die Sprecherin. „Er wird hoffentlich rechtzeitig da sein. Es besteht aber eine kleine Gefahr, dass die Fähre vorher auf Grund laufen wird.“

Auf dem Autodeck der Passagierfähre war am Nachmittag ein Brand in einem Kühlcontainer entstanden. Die Besatzung hatte das Feuer aber löschen können. Meldungen über Verletzte gab es nicht. Für den Fall einer Evakuierung waren Lotsenboote und Helikopter in Richtung der Fähre geschickt worden. Auch ein Frachtschiff und eine andere Passagierfähre hatten auf den Notruf reagiert.

Die Fähre befand sich beim Ausbruch des Brandes nahe der kleinen schwedischen Insel Gotska Sandön. Sie war auf dem Weg von Ventspils in Lettland nach Nynäshamn.