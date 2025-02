Berlin/Rahden - Nach Tabakdiebstahl in großem Stil sind drei Männer festgenommen worden. Sie sollen auf Güterzügen teilweise während der Fahrt mit weiteren Tätern Container aufgeschnitten und daraus Zigaretten gestohlen haben. Es sei ein Schaden von über einer Million Euro entstanden, teilten Staatsanwaltschaft, Zollfahndungsamt und Bundespolizei in Berlin mit. Die Züge fuhren von Polen über Deutschland in die Niederlande, insgesamt geht es um 14 Fälle im Raum Berlin.

Einsatzkräfte durchsuchten nun in einer großen Aktion 17 Wohnungen im Raum Rahden in Nordrhein-Westfalen und Rumänien sowie eine Lagerstätte in den Niederlanden. Sie nahmen die Männer im Alter von 37, 44 und 52 Jahren fest. Ihnen wird bandenmäßiger Diebstahl und Steuerhinterziehung vorgeworfen.

Durchsuchung: Einsatzkräfte finden 200.000 Zigaretten

Einen Mann nahmen die Beamten in Rahden und zwei in Rumänien fest. Sie sollen nun nach Berlin überstellt werden. Die Einsatzkräfte sicherten außerdem etwa 200.000 unversteuerte Zigaretten, mehr als 50.000 Euro Bargeld, zwei hochwertige Fahrzeuge und mehrere Handys.

Die deutschen Behörden ermittelten in dem Fall seit September 2022 gemeinsam mit der niederländischen und rumänischen Polizei sowie Europol.