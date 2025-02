Lengenfeld - Im sächsischen Vogtlandkreis wird ein Senior bei einem Unfall schwer verletzt. Dieser war ersten Angaben der Polizei zufolge am Donnerstagabend in einem Ortsteil von Lengenfeld unterwegs gewesen, als er in einer Kurve in den Gegenverkehr fuhr. Der 76-Jährige stieß dort mit einem Lkw sowie einem Kleintransporter zusammen. Der Mann kam schwer verletzt in eine Klinik, die beiden anderen Fahrer (55 und 50 Jahre) blieben unverletzt. Weshalb es zum Zusammenstoß kam, ist aktuell noch unklar. Die Polizei ermittelt.