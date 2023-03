Hagen im Bremischen - Weil ein 25 Jahre alter Autofahrer einen Wagen auf dem Standstreifen rammte, sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend auf der Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zunächst musste ein 31-Jähriger seinen Wagen aufgrund eines technischen Defekts auf dem Standstreifen der Autobahn zum Stehen bringen. Der 25-Jährige fuhr demnach mit seinem Auto zu weit rechts, prallte gegen den abgestellten Wagen und wurde nach links gegen ein weiteres Auto geschleudert. Die Polizei zählte eine Schwerverletzte und sechs Leichtverletzte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 105.000 Euro.