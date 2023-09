Berlin - Ein Autofahrer ist in Berlin-Reinickendorf alkoholisiert und zu schnell an einer Straßensperrung auf einen Gehweg gefahren. Dort stieß er beinahe mit einer 38 Jahre alten Frau und ihren zwei und sechs Jahre alten Kindern zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend habe der 49-Jährige am Samstag seinen Wagen zurück auf die Fahrbahn gelenkt, eine Baustellenabsperrung überfahren und eine Laterne beschädigt. Die Einsatzkräfte trafen ihn schließlich beim Parken seines Autos an. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,3 Promille.