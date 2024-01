Plauen - Diebe haben aus einem geparkten Lastwagen 700 Liter Diesel aus dem Tank abgepumpt - und der in seinem Gefährt schlafende Fahrer merkte nichts davon. Das teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit. Die Tat ereignete sich auf dem Parkplatz Neuensalz an der A72 bei Plauen. Der 53 Jahre alte Fahrer habe zum Zeitpunkt des Diebstahls geschlafen. Nach Angaben der Polizei liegt der Schaden bei 1200 Euro.