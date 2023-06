Jena - Ein Mann hat sich in Jena mit seinem Auto überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Der 58-Jährige war im Stadtteil Wöllnitz aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall am Samstagabend in seinem Auto eingeklemmt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Um zu klären, ob bei dem Unfall ein zweites Fahrzeug eine Rolle spielte, sucht die Polizei Jena Zeugen.