Adelebsen (dpa/lni) - Ein 31 Jahre alter Mann hat sich im Landkreis Göttingen mehrfach mit seinem Wagen überschlagen und ist noch an der Unfallstelle gestorben. Er kam am Sonntagabend zwischen den Ortschaften Barterode und Adelebsen aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine Ersthelferin verständigte die Polizei und den Rettungsdienst. Der Mann starb noch am Unfallort.