Ein Minibagger kippt bei Bauarbeiten in Hannover um - und der Fahrer liegt darunter. Die Feuerwehr muss den Verletzten aus seiner Zwangslage befreien.

Hannover - Bei Bauarbeiten hat ein umstürzender Minibagger den Fahrer der Maschine eingeklemmt. Der Mann habe Beinverletzungen erlitten, teilte die Feuerwehr mit. Sein Alter lag zunächst nicht vor. Gegen Mittag wurde der Unfall gemeldet, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit 25 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen aus. Der Rettungsdienst versorgte den Mann, der von der Feuerwehr dann mit schwerem Gerät aus seiner Zwangslage befreit wurde. Der Fahrer der Unglücksmaschine war den Angaben zufolge durchgehend ansprechbar, er kam ins Krankenhaus.