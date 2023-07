Berlin - Bei einem Verkehrsunfall ist eine Radfahrerin am Samstag so schwer gestürzt, dass sie mit Kopfverletzungen und einem gebrochenen Arm ins Krankenhaus kam. Die 69-Jährige soll nach Aussagen von Zeugen am Nachmittag mit ihrem Fahrrad in Berlin-Schöneberg unterwegs gewesen sein und auf Höhe der Martin-Luther-Straße eine rote Ampel missachtet haben. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Autofahrer sei mit seinem Wagen bei Grün in den Kreuzungsbereich gefahren. Dabei sei es zu einem Zusammenstoß gekommen.

Die 69-Jährige stürzte dabei und zog sich Kopfverletzungen und eine offene Fraktur an einem Arm zu. Der Autofahrer soll seinen Weg unerkannt in Richtung Wittenbergplatz fortgesetzt haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzte Frau ins Krankenhaus. Die Ermittlungen, insbesondere zu dem flüchtigen Autofahrer, dauern noch an.