Chemnitz - Ein Taxifahrer ist in Chemnitz von zwei Fahrgästen angegriffen und verletzt worden. Die beiden Tatverdächtigen wurden kurz darauf festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach geriet ein Fahrgast am Ende der Fahrt in der Nacht auf Sonntag zunächst mit dem Mitfahrer in einen Streit, wer für die Fahrt bezahlen soll. Während einer der Männer nach Geld suchte, stieg der andere Fahrgast aus, öffnete die Tür des Taxifahrers und versuchte, dem 36-Jährigen ins Gesicht zu schlagen. Der Fahrer konnte zunächst den Schlägen ausweichen und stieg daraufhin aus. Daraufhin schlugen und traten die beiden Männer im Alter von 21 und 30 Jahren auf den Fahrer ein. Als sich ein Auto näherte, flüchteten sie dann und nahmen die Jacke, den Pullover und das T-Shirt des Fahrers mit.

Rettungskräfte brachten den verletzten 36-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Gerufene Polizisten stellten die beiden mutmaßlichen Täter in der Nähe und nahmen sie fest. Den Angaben zufolge hatten sie die Kleidung des Angegriffenen bei sich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls aufgenommen.