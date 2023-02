Wolmirstedt - Mit Pyrotechnik haben unbekannte Täter einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Wolmirstedt (Landkreis Börde) gesprengt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, gelang es ihnen aber nicht, die Geldkassette zu öffnen oder zu stehlen. Durch die Wucht der Detonation wurde der Automat in der Nacht zum Samstag jedoch so stark beschädigt, dass das Gerät nicht mehr funktionsfähig ist. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort.