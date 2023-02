Berlin - Nach dem Brand in einem Seniorenheim in Berlin-Wedding geht die Polizei von fahrlässiger Brandstiftung aus. Die Bewohnerin des Zimmers, in dem das Feuer am Montagabend ausbrach, wurde mit Verbrennungen und Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach soll der Zustand der 74-Jährigen stabil sein, Lebensgefahr bestehe nicht. Ein 96 Jahre alter Bewohner der Einrichtung in der Edinburger Straße kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

Die Feuerwehr hatte am Montagabend zunächst von einem lebensgefährlich verletzen Menschen berichtet. Laut Polizei wurde außer den beiden Bewohnern niemand weiter verletzt.