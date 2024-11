Ein Radfahrer stürzt im Kreis Hildburghausen so schwer, dass er Kopfverletzungen erleidet. Er kommt ins Krankenhaus. Später ordnen Polizisten eine Blutentnahme an.

Masserberg - Ein Fahrradfahrer ist in Masserberg (Landkreis Hildburghausen) gestürzt und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Der 57-Jährige kam am Samstagabend mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei Hildburghausen am Sonntag mitteilte. Zunächst gab es keine Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte. Weil Polizisten im Krankenhaus den Angaben zufolge Alkohol rochen, ordneten sie eine Blutentnahme beim Radfahrer an.