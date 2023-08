Kyffhäuserland - Ein Radfahrer ist im thüringischen Kyffhäuserland (Kyffhäuserkreis) leblos aufgefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, entdeckten Passanten den 64-Jährigen am Montagabend an der Landstraße zwischen den Ortsteilen Seega und Günserode. Laut Polizei starb der Mann trotz sofortiger Reanimationsversuche. Ein Unfallgutachter war den Angaben nach noch am Abend vor Ort. Bislang könne ein Unfall nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die Ermittlungen laufen.