Eisleben - Ein 67 Jahre alter Mann ist am Mittwoch tot in einem Bach in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) gefunden worden. Der Tote habe am Morgen mit seinem Fahrrad in dem an dieser Stelle zwei bis vier Meter tiefen Bachlauf gelegen, teilte die Polizei mit. Eine Frau habe ihn entdeckt und die Polizei alarmiert, sagte eine Sprecherin. Die Identität des Toten sei inzwischen geklärt. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus, das genaue Geschehen sei aber noch unklar. Bislang gebe es keine Zeugen, der Mann werde auch von niemandem vermisst.