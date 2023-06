Meuselwitz - Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall im Landkreis Altenburger Land schwer verletzt worden. Ein 72 Jahre alter Fahrer stieß beim Abbiegen mit seinem Auto mit der 62-Jährigen zusammen, die mit ihrem Fahrrad auf der gleichen Straße in Meuselwitz unterwegs war, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Die Fahrradfahrerin wurde daraufhin am Dienstagmittag in ein Krankenhaus gebracht.