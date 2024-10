Fahrradfahrerin in Magdeburg tödlich verletzt

In Magdeburg starb eine 78 Jahre alte Radfahrerin. (Symbol-Foto)

Magdeburg - In Magdeburg ist eine 78 Jahre alte Radfahrerin nach einem Sturz von einem Auto überrollt worden und gestorben. Die Frau war auf einem Radweg unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache stürzte und auf die Fahrbahn fiel, wie die Polizei in Magdeburg mitteilte. Ein Autofahrer, der hinter ihr fuhr, erkannte die Situation zu spät und überrollte die Frau. Sie starb an der Unfallstelle.