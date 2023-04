Mühlhausen - Eine Fahrradfahrerin ist von einem Auto in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) angefahren und schwer verletzt worden. Die 58-Jährige überquerte am Mittwochnachmittag die Straße, als das Auto sie anfuhr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.