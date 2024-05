Weener - Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen am Montag in Weener (Landkreis Leer) tödlich verletzt worden. Der 68-jährige Lastwagenfahrer hatte die 74-Jährige laut Polizei in einem Kreisverkehr übersehen, als er diesen überqueren wollte. Die Frau starb an der Unfallstelle. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Unfallstelle war für rund eine Stunde gesperrt.