Dresden - Eine Fahrradfahrerin ist bei von einer Straßenbahn im Dresdner Stadtteil Prohlis erfasst und schwer verletzt worden. Die 40-jährige Frau sei am Montagnachmittag auf der Prohliser Allee unterwegs gewesen und an der Ecke zur Elstawerdaer Straße verbotenerweise nach links abgebogen, um die Gleise zu überqueren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei sei es zum Zusammenprall mit der Straßenbahn gekommen. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden laut Polizei nicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro.