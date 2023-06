Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung auf dem Flugplatz einer Klinik an.

Hirschfeld - Ein Fahrschüler ist in der Nähe von Hirschfeld (Landkreis Zwickau) mit seinem Motorrad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 17-Jährige rutschte am Dienstagvormittag auf einer Fahrschulfahrt gegen einen Mast, wie die Polizei mitteilte. Der Jugendliche wurde in eine Klinik gebracht. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Der Polizei schätzte den Sachschaden auf 5200 Euro. Das Motorrad gehörte der Fahrschule, wie es hieß.