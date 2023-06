Fahrzeuge stoßen zusammen: Drei Menschen in Lebensgefahr

Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel.

Kirchdorf - Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Kleintransporter sind am Samstag in Kirchdorf (Landkreis Diepholz) drei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Zwei weitere Personen wurden nach Polizeiangaben schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich, als ein mit vier Personen besetztes Auto eine Kreuzung überqueren wollte. Der Fahrer habe dabei offensichtlich den querenden Kleintransporter übersehen.

Beide Fahrzeuge kollidierten, kamen von der Straße ab und prallten gegen eine Hauswand. Die Feuerwehr musste die im Pkw eingeklemmten Personen aus dem Wrack befreien.

Drei der vier Insassen des Autos wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Der vierte Fahrzeuginsasse und der Fahrer des Kleintransporters wurden mit schweren Verletzungen in Rettungswagen in Kliniken gebracht.

Der Unfallbereich war drei Sunden lang gesperrt.