Union muss nach der Heimniederlage gegen Borussia Dortmund beim nächsten Topgegner antreten. Beim VfB Stuttgart haben die Köpenicker in drei Liga-Vergleichen noch nie verloren.

Berlin - Für den 1. FC Union Berlin steht nach dem 0:2 gegen Borussia Dortmund der nächste Vergleich gegen eine Spitzenmannschaft auf dem Programm. Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) treten die Köpenicker beim VfB Stuttgart an.

Der VfB ist die Überraschungsmannschaft dieser Spielzeit, nachdem der Klassenerhalt im Sommer 2023 erst in der Relegation gegen den Hamburger SV (3:0, 3:1) gesichert werden konnte. Aktuell sind die Schwaben als Tabellendritter auf Champions-League-Kurs und seit sechs Spielen ungeschlagen. Union steht nach zwei Auftritten ohne Dreier auf Position 14. Gegen eine Mannschaft aus dem oberen Drittel konnte Union 2023/24 noch nicht gewinnen.

Beide Teams begegnen sich zum dritten Mal in dieser Saison. Im Hinspiel am 21. Oktober gewann Stuttgart im Stadion An der Alten Försterei mit 3:0. Zehn Tage später konnte der VfB daheim auch das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal (1:0) für sich entscheiden.

Bei den Stuttgartern gibt es mit der Berliner Offensiv-Leihgabe Jamie Leweling (25 Pflichtspiele für Union), Mittelfeldmann Genki Haraguchi (61), Sportdirektor Fabian Wohlgemuth (1) und Lizenzbereich-Leiter Christian Gentner (57) vier Ex-Eiserne. Unions Sechser Rani Khedira kommt auf neun Pflichtspiele für den VfB.

In Stuttgart hat Union noch keines seiner drei Bundesligaspiele verloren. In der vergangenen Saison gab es durch einen Treffer von Paul Jaeckel einen 1:0-Erfolg. 2021/22 (1:1) und 2020/21 (2:2) trennten sich beide Vertretungen jeweils unentschieden.

Stuttgart hat mit 55 Toren mehr als doppelt so viele wie Union (23) erzielt. Zu Hause verlor die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß in dieser Serie erst eine Begegnung: am 9. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim (2:3).