Das Logo des 1. FC Union Berlin im Stadion An der Alten Försterei.

Berlin - Am Samstag trifft der 1. FC Union Berlin im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei auf Borussia Dortmund. Im Hinspiel am 7. Oktober setzte es eine 2:4-Niederlage.

- Beide Mannschaften können mit dem Saisonverlauf nicht zufrieden sein. Vizemeister Dortmund steht nur auf Rang vier der Tabelle und hat bereits 20 Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Union hat sich als Tabellen-14 noch längst nicht aller Abstiegssorgen entledigt.

- Zu Hause ist Union seit sechs Begegnungen ungeschlagen. In der Meisterschaft musste die Mannschaft von Trainer Nenad Bjelica seit vier Spielen keine Niederlage mehr hinnehmen.

- Der BVB verlor am letzten Wochenende daheim gegen die TSG Hoffenheim (2:3). Es war die erste Bundesliga-Pleite nach acht Partien ohne Niederlage.

- Von den vier bisherigen Heimspielen gegen Dortmund konnte Union drei gewinnen. Der 3:1-Erfolg am 31. August 2019 war der erste Bundesligasieg von Union überhaupt. Dortmund triumphierte lediglich am 13. Februar 2022 (3:0) in Köpenick.

- Der BVB reist mit zwei Ex-Unionern an. Verteidiger Julian Ryerson absolvierte zwischen 2018 und Januar 2023 insgesamt 109 Pflichtspiele (3 Tore) für die Eisernen. Abwehrkollege Nico Schlotterbeck brachte es in der Spielzeit 2020/21 als Leihgabe des SC Freiburg auf 17 Einsätze (2 Treffer).