Ein Remis, ein Sieg - die Bilanz der vergangenen beiden Union-Spiele gefällt auch Trainer Baumgart. Nur eines ist klar: So muss es weitergehen.

Union will den positiven Trend fortsetzen.

Berlin - Der 1. FC Union Berlin will seinen positiven Trend der vergangenen beiden Partien fortsetzen. Heute um 15.30 Uhr (Sky) ist Borussia Mönchengladbach der Gegner im Stadion An der Alten Försterei. Das Hinspiel hatte Union 0:1 verloren.

Abstand: Zwischen beiden Mannschaften liegt beim Blick auf die Tabelle ein gehöriger Abstand. Die Borussia reist als Tabellenachter mit 31 Punkten und Europacup-Ambitionen an. Union (24 Zähler) muss als Dreizehnter noch nach unten schauen.

Lieblingsgegner: Die Borussia zählt zu den Lieblingsgegnern von Union. In zwölf Pflichtspielen gab es aus Berliner Sicht sechs Siege, vier Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen. In der Bundesliga haben die Eisernen daheim gegen Mönchengladbach noch nie verloren. Es gab vier dreifache Punktgewinne und ein Remis.

Erinnerung: Für drei Spieler kommen heute Erinnerungen an alte Zeiten auf. Im Union-Kader gibt es in Offensivmann Laszlo Benes einen Ex-Borussen. Die Gäste bringen in Torwart Moritz Nicolas und Innenverteidiger Marvin Friedrich zwei frühere Köpenicker mit. Friedrich gehört zu den Aufstiegshelden von 2019.

Aufwärtstrend: Beide Mannschaften eint, dass es im Januar drei Bundesliga-Niederlagen setzte. Zuletzt verzeichneten sowohl Union als auch Gladbach aber einen Aufwärtstrend. Mönchengladbach holte sieben Zähler in den vergangenen drei Partien. Union kam in vier Begegnungen auf dieselbe Punktzahl.

Nullnummer: Union überstand die vergangenen beiden Partien gegen RB Leipzig (0:0) und bei der TSG 1899 Hoffenheim (4:0) ohne Gegentreffer. Drei Spiele in Serie ohne Gegentreffer nacheinander gab es für die Hauptstädter in dieser Spielzeit noch nicht.