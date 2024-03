Seit Mai 2015 wird das damals fünfjährige Mädchen Inga vermisst. Die Suche der Polizei führte in der Vergangenheit oft ins Leere - nun unternehmen die Beamten einen neuen Versuch.

Fall „Inga“: Erneute Suche in Waldstück bei Stendal

Einsatzkräfte suchen in einem Waldgebiet bei Wilhelmshof ein vermisstes Mädchen.

Stendal/Halle - In einem Waldgebiet bei Wilhelmshof im Landkreis Stendal sucht die Polizei erneut nach Hinweisen im Fall „Inga“. Rund 70 Beamte seien seit Mittwochmorgen im Einsatz gewesen - bislang ohne Ergebnisse, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmittag auf Nachfrage. Zuständig ist die Polizeiinspektion Halle. Zuvor hatte die „Magdeburger Volksstimme“ berichtet.

Die damals fünfjährige Inga verschwand am 2. Mai 2015 bei einem Besuch mit ihrer Familie im Stendaler Stadtteil Wilhelmshof, bis heute ist ihr Schicksal ungeklärt. Bei der Vorbereitung eines Grillfestes wurde das Mädchen das letzte Mal gesehen. Umfangreiche Suchen mit Technik und Spürhunden sowie mehr als 1500 Einsatzkräften hatten bisher zu keinem Ergebnis geführt. Die Ermittler gingen mehr als 2000 Spuren und Hinweisen nach. Es wurden Teiche ausgepumpt, Gewässer untersucht und Gebäude mehrfach durchsucht, dennoch gab es keine Spur zu dem Mädchen.

Die Beamten suchten „nach Hinweisen, die irgendwie mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen“, sagte der Polizeisprecher. Erst Anfang März hatten die Beamten das Waldgebiet durchsucht - und keine neuen Spuren gefunden. Am Mittwoch seien nach Angaben des Polizeisprechers keine Hunde im Einsatz gewesen. Dieser sollte am Nachmittag beendet werden. Wann und ob der Einsatz zu neuen Erkenntnissen führt, war zunächst unklar.