Fall Josefine: Tatverdächtiger „aus dem persönlichen Umfeld“

Aschersleben - Ein 14-Jähriger, der im Verdacht steht, die gleichaltrige Josefine aus Aschersleben getötet zu haben, stammt aus dem „persönlichen Umfeld“ des Opfers. Das teilte die Polizei in Magdeburg am Freitag mit. Dass es sich um den Ex-Freund des Mädchens handelt, wollte die Polizei nicht bestätigen. Auch zum möglichen Tathergang machten die Beamten mit Verweis auf das Jugendgerichtsgesetz erneut keine Angaben. So gelten laut Polizei strenge Informationsrichtlinien, die dem Schutz der Persönlichkeitsrechte von Minderjährigen dienen sollen.

Seit Donnerstag voriger Woche war die 14-jährige Josefine vermisst worden. An diesem Tag hatte sie sich nach Angaben der Polizei mit ihrem Ex-Freund treffen wollen, um persönliche Gegenstände abzugeben. Später war sie nicht mehr zu erreichen. Ihre Eltern meldeten sie als vermisst. Am Mittwoch wurde schließlich die Leiche des Mädchens in einem Garagenkomplex in Aschersleben (Salzlandkreis) aufgefunden. Wenig später erließ das Amtsgericht Magdeburg Haftbefehl gegen den 14-jährigen Deutschen wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags.

Ein zweiter 14-Jähriger, der von der Polizei ebenfalls ermittelt und vorläufig festgenommen worden war, kam wieder auf freien Fuß, mangels dringenden Tatverdachts, hieß es.