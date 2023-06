Naumburg/Halle - Im Verfahren gegen den Oberbürgermeister von Halle, Bernd Wiegand (parteilos), hat das Oberlandesgericht (OLG) Naumburg eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft verworfen. Die Beschwerde sei unbegründet, teilte das OLG am Donnerstag in Naumburg mit. In der Begründung hieß es weiter, es liege kein für die Eröffnung des Hauptverfahrens hinreichender Tatverdacht vor.

Die Staatsanwaltschaft hatte Beschwerde eingereicht, nachdem das Landgericht Halle die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen Wiegand Ende Februar 2023 aus rechtlichen Gründen abgelehnt hatte. Dem derzeit suspendierten Oberbürgermeister sowie Mitarbeiterinnen von ihm wird vorgeworfen, im Januar 2021 dafür gesorgt zu haben, dass Mitglieder des Pandemiestabes der Stadt sowie Stadträte entgegen der damaligen Priorisierung gegen Corona geimpft wurden.

Wiegand selbst hält die Vorwürfe gegen sich für konstruiert. Aus seiner Sicht hat er keine juristischen Verfehlungen begangen.