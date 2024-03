Dresden - Ein Unbekannter hat mit Hilfe einer Betrugsmasche eine Seniorin in Dresden um rund 150.000 Euro ihres Vermögens gebracht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, rief der Betrüger die 79-Jährige an und bot ihr vermeintliche Geldanlagen mit hohen Renditen an. Die Seniorin ging darauf ein und legte zwischen Mitte November und Mitte Februar mehrere fünfstellige Summen auf einer Plattform im Internet an. Zuvor hatte der Betrüger mit der Anlage einen Fernzugriff auf dem Computer der Frau eingerichtet, mit dem er weitere Geldbeträge abbuchte. Die Ermittlungen dauern an.