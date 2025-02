Am Telefon geben sich Betrüger immer wieder als Polizisten aus, um vor allem ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. In Gifhorn traf es nun eine 80-Jährige.

Gifhorn - Betrüger haben sich in Gifhorn bei einer Seniorin am Telefon als Polizisten ausgegeben und Geld und Schmuck im Wert von mehr als 25.000 Euro erbeutet. Die Täter gaben in dem Gespräch an, dass die Tochter der 80-Jährigen angeblich einen tödlichen Autounfall verursacht habe, wie die Polizeiinspektion Gifhorn mitteilte. Die falschen Polizisten sagten der Seniorin, eine Zahlung von 80.000 Euro sei nötig, damit ihre Tochter nicht ins Gefängnis müsse.

Die erschrockene Frau gab den Angaben zufolge zunächst an, nicht so viel Geld zu haben. Die Betrüger fragten die Frau dann nach Schmuck oder Münzen. Die Seniorin übergab daraufhin Geld und Schmuck einem angeblichen Kurier der Polizei, der die Gegenstände abholte. Nach einem späteren Telefonat mit ihrem Schwiegersohn sei der 80-Jährigen klar geworden, dass sie auf Betrüger hereingefallen war, teilte die Polizei weiter mit.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen, die den Kurier beobachtet haben. Die Beamten nahmen den Fall auch zum Anlass, um auf die Betrugsmasche hinzuweisen. Die echte Polizei fordere niemals Geldbeträge oder die Herausgabe von Wertsachen, hieß es.