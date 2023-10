Wolkenstein - Falsche Polizisten haben eine Seniorin aus Wolkenstein (Erzgebirgskreis) um Goldbarren im Wert von mehreren Zehntausend Euro gebracht. Bereits am Montag rief ein vermeintlicher Polizist bei der Frau an und erkundigte sich, ob sie ein Schließfach besitze, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach suggerierte er ihr, dass eine Verbrecherbande ihr Schließfach aufgesucht und vermutlich die Goldbarren darin gegen Fälschungen ausgetauscht habe.

Laut Polizei erschien am Dienstag eine vermeintliche Polizistin bei der Seniorin. Gemeinsam fuhren sie zum Schließfach der Bank nach Zschopau, wo die Geschädigte die Goldbarren aus dem Fach nahm. Die Barren gab sie im Auto der Betrügerin, die die Barren dann zur angeblichen Überprüfung an sich nahm. Erst als die Seniorin am Mittwoch nichts mehr von den falschen Polizisten hörte und ihren Sohn informierte, fiel der Betrug auf.