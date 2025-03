Wolfenbüttel - Unbekannte Täter haben sich als Polizisten ausgegeben und in Wolfenbüttel Schmuck im Wert von rund 29.000 Euro gestohlen. Sie meldeten sich per Telefon bei Eheleuten und behaupteten, dass deren Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, wie die Polizei am Mittag mitteilte. Für die Kaution verlangten sie eine hohe Summe Bargeld. Das geschockte Ehepaar übergab den Tätern am Freitagnachmittag den teuren Goldschmuck.