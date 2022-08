Falsche Polizisten gefasst: Vier Verdächtige

Berlin - Vier mutmaßliche Trickdiebe, die sich als Polizisten ausgegeben haben sollen, sind von der echten Polizei gefasst worden. Die Bande soll mehrmals alte Menschen bestohlen haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die beiden Männer im Alter von 37 und 46 Jahren und die zwei Frauen (32 und 46) wurden von Fahndern der Kriminalpolizei am Dienstagabend in Spandau festgenommen.

Ein Mann und eine Frau sollen sich Dienstagmittag in Westend als Kriminalpolizisten ausgegeben haben und einem 86-jährigen Mann erzählt haben, bei ihm sei eingebrochen worden. Der Mann zeigte den angeblichen Polizisten Wertgegenstände. Als sie wieder gingen, fehlte den Angaben zufolge eine vierstellige Summe Bargeld und eine teure Armbanduhr. Die Polizei beschlagnahmte einen Teil der Gegenstände bei der Festnahme. Die vier Verdächtigen sollen allein am Dienstag in Berlin drei weitere ähnliche Taten begangen haben. Ein Zusammenhang zu weiteren Taten in den letzten Wochen wird geprüft.