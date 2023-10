Peine - Die Polizei hat zwei mutmaßliche Trickbetrüger festgenommen, die ein Ehepaar in Peine bestehlen wollten. Die beiden 22 und 25 Jahre alten Männer sollen sich am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie gaben demnach vor, dass das Ehepaar mit einem Einbruch rechnen müsse. Sie sollten deswegen ihre Wertsachen und ihr Bargeld in einem Schuh vor der Haustür ablegen, damit die Polizei es sicher verwahren könne.

Das Ehepaar fiel allerdings nicht auf den Betrug rein und alarmierte die Polizei. Nach weiteren Telefongesprächen konnten die Täter schließlich am Freitag in der Nähe des Hauses des Ehepaars festgenommen werden.