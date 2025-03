Sangerhausen - Die Polizei in Sachsen-Anhalt warnt aus aktuellem Anlass erneut vor Anrufen falscher Polizisten. Ein Mann in Sangerhausen erhielt am Samstagvormittag einen Anruf, bei dem ihm ein vorgeblicher Beamter eine Geschichte von Einbrechern auftischte und Angaben zur Sicherheit seines Hauses erfragen wollte, so eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle. Der Angerufene habe richtig reagiert und das Telefonat beendet.

Er meldete den Vorfall der Polizei, die eine Anzeige aufnahm. Ähnliche Anrufe hätten am Samstag auch zwei Frauen aus Sangerhausen erhalten und Anzeige erstattet.

Die Polizei rät, auch unabhängig von diesen Fällen, sich nicht zu persönlichen Lebensverhältnissen ausfragen zu lassen.