Erfurt - Zwei 21-jährige Männer haben am Erfurter Bahnhof einen falschen Alarm ausgelöst und dafür eine Anzeige erhalten. Nachdem der Feueralarm am Samstagabend gegen 22.00 Uhr ertönte, wurde der Bahnhof evakuiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Erfurter Feuerwehr rückte den Angaben zufolge mit zwei Löschzügen an. Schnell habe sich jedoch herausgestellt, dass es nicht brenne.

Beamte der Landespolizeiinspektion Erfurt und der Bundespolizei griffen die zwei jungen Männer bei der anschließenden Fahndung auf. Alkoholtests ergaben den Angaben nach Werte von 1,46 und 0,74 Promille. Da die beiden Männer keinen plausiblen Grund für das Auslösen des Alarms nennen konnten, wurde gegen sie Anzeige erstattet. Außerdem werden beide noch einen Gebührenbescheid erhalten, der nach Polizeiangaben „in Anbetracht der zu erwartenden Kosten sicherlich abschreckende Wirkung für die Wiederholung der Tat entfaltet“.