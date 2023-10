Rangsdorf - Die Nachbarin einer Kita in Rangsdorf (Kreis Teltow-Fläming) hat Reinigungskräfte für nächtliche Einbrecher gehalten und die Polizei mit Lageinformationen versorgt. „Aufmerksame Bürgerin - eine saubere Sache“, betitelte die Polizei ihre Mitteilung am Sonntag. Die Frau rief gegen 00.40 Uhr am Samstag bei der Polizei an und berichtete, dass zwei Fahrzeuge auf das Grundstück einer Kita gefahren seien und mehrere Männer Mobiliar aus der Einrichtung in die Autos trügen.

Während ein Streifenwagen losfuhr, versorgte die Nachbarin die Polizei mit aktuellen Informationen, wie: „Sie gehen wieder rein, einer geht die Treppe hoch, es brennt überall Licht, und einer putzt die Fenster.“ Jetzt wurden alle stutzig, und es kam die Entwarnung: Es handelte sich um die noch spät arbeitenden Reinigungskräfte. Ein Sprecher der Polizei sagte: „Es ist ganz nett, wenn die Leute auch aufpassen in ihrer Nachbarschaft.“