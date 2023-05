Plauen - Ein falscher Handwerker hat in Plauen von einer 87-Jährigen Schmuck und Bargeld ergaunert. Der Mann habe der alten Dame vorgegaukelt, dass er den Zähler der Heizung ablesen wolle, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Seniorin gewährte ihm Zutritt. Als sie ihn am Samstagvormittag für einen kurzen Moment allein ließ, nutzte der Mann die Gelegenheit und entwendete Schmuck und Bargeld im Wert von rund 600 Euro. Kurz darauf war er verschwunden.