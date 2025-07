Magdeburg - Ein falscher Polizist hat in Magdeburg viel Bargeld und Schmuck von einer Seniorin erbeutet. Der Unbekannte betrog die 68-Jährige aus dem Stadtteil Neustädter See unter anderem um einen mittleren fünfstelligen Betrag, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge hatte sich am Freitag zunächst ein Mann telefonisch gemeldet und von einer Einbruchsserie in der Wohngegend berichtet. Dann sei ein junger Mann bei der Frau aufgetaucht, um Wertgegenstände und Geld „zur sicheren Verwahrung“ an sich zu nehmen, hieß es. Die 68-Jährige habe ihm alles übergeben.

Die Polizei warnt davor, Geld, Wertgegenstände oder auch sensible Daten an Fremde weiterzugeben. Außerdem forderten Polizeibeamte nie am Telefon dazu auf, ihnen Geld oder Wertgegenständen zu übergeben. Die Polizei rät in solchen Fällen, direkt die 110 zu wählen - und nicht die am Telefon angezeigte Nummer zurückzurufen. Angehörige sollten zudem präventiv auf ältere Menschen einwirken, damit Betrüger keine Chance hätten.