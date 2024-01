Magdeburg - Ein 78 Jahre alter Geisterfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Magdeburg am Mittwochmorgen ums Leben gekommen. Ein weiterer Mensch wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war in falscher Richtung auf die Autobahn aufgefahren. Auf der Fahrbahn in Richtung Hannover stieß sein Wagen dann frontal mit einem Kleintransporter zusammen und streifte ein weiteres Fahrzeug. Der Falschfahrer starb noch an der Unfallstelle. Ein Mensch in dem Kleintransporter erlitt schwere Verletzungen.

Für die Bergungsarbeiten wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie lange die Arbeiten andauern und wie lang der Rückstau im Berufsverkehr ist, konnte er nicht sagen.