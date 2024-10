Oberkrämer - In einem Waldabschnitt in Oberkrämer (Landkreis Oberhavel) sollen künftig für berühmte Künstler und Sportler Bäume gepflanzt werden. Ab sofort werde für Künstler, die in Zukunft in der „Uber Arena“ und der „Uber Eats Music Hall“ auftreten, ein eigener Baum gepflanzt, teilten die Organisatoren nach der Pflanzung der ersten Bäume mit. Ein ähnliches Projekt existiere bereits in Hamburg.

Eisbären Berlin mit dabei

Auf dem Gelände wurden nun die ersten der 40 Bäume gepflanzt. An den Bäumen weist ein Schild auf den Künstler oder Sportler hin, mit dem die Pflanzung in Verbindung steht. Die ersten Bäume sollten für das Eishockeyteam der Eisbären Berlin stehen, die regelmäßig in der Halle am Ostbahnhof spielen. Die Mannschaft war vor Ort und griff bei der Pflanzung selbst zum Spaten.

Organisatoren: „Zeichen für Nachhaltigkeit“

„Das Pflanzen eines Baums im Fame Forest trägt nicht nur zum Wachstum des einzigartigen Waldes bei, sondern verbindet auch die Welt des Sports und Entertainments mit dem Umweltschutz und fördert das Bewusstsein für die Bedeutung von Bäumen und Natur“, so die Initiatoren. Mit jedem gepflanzten Baum setze man ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Gemeinschaft.