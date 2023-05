Familie bei Autounfall in Lichtenberg verletzt

Berlin - Vier Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Berlin-Lichtenberg verletzt worden. Unter den Verletzten sind zwei Kinder, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach stieß ein 49-jähriger mit seinem Auto am Sonntagnachmittag im Kreuzungsbereich Landsberger Allee, Siegfriedstraße und Liebenwalder Straße mit dem Auto eines 43-Jährigen zusammen. Dabei erlitten der 43-Jährige, die 36-jährige Beifahrerin sowie zwei Kinder im Alter von 8 und 2 Jahren Verletzungen.

Rettungskräfte brachten die vier Insassen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 49-Jährige blieb unverletzt. Nach Angaben von Zeugen soll er eine rote Ampel missachtet haben. Wie es genau zum Unfall kam, wird ermittelt.