Familienministerin Schenk zieht eine positive Bilanz zur Familien-App. Die Anwendung erweitert ihre Funktionen und will nun unter anderem auch Rabatte auf Ticketkäufe ermöglichen.

Die Thüringer Familien-App soll neue Funktionen bekommen. Künftig sollen Nutzer auch Ticket auch Rabatte sichern und zu Ticketshops gelangen können. (Archivbild)

Erfurt - Die im Frühjahr vorgestellte Thüringer Familien-App ist bislang von mehr als 20.000 Nutzerinnen und Nutzern heruntergeladen worden. „Damit sind wir zufrieden“, sagte Familienministerin Katharina Schenk (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Die Anzahl der Anbieter auf der dazugehörigen Plattform ist seit Einführung des Angebots von rund 300 auf über 1.000 gestiegen. Mittlerweile stehen den App-Nutzern etwa 9.000 Angebote zur Verfügung. Die Bandbreite reicht von touristischen Zielen und Freizeitangeboten über Beratungs- und Unterstützungsangebote bis hin zu Ratgebern bei Antragsverfahren. „Jetzt ist das Ziel, dass die Funktionen, die da sind, erweitert werden“, so die Ministerin.

Rabatte und Vergünstigungen thüringenweit per Familien-App

So können Anbieter in der App nun direkt ihre Shops und Ticketsysteme verlinken. Der Kauf von Eintrittskarten zu Freizeiteinrichtungen und Reservierungen von Angeboten sollen so künftig direkt über die App möglich sein. In einem neu hinzugefügten Coupon-Bereich sollen zudem nach und nach Rabatte und Vergünstigungen erhältlich sein.

Auch soll die App künftig informativer werden. Geplant ist demnach ein eigener Redaktionsbereich, in dem zu Suchergebnissen passende Servicebeiträge veröffentlicht werden können. „Unser Konzept ist, dass in der App en passant darauf aufmerksam gemacht wird, das es da auch ein Beratungsangebot gibt“, so Schenk. Ziel ist es demnach, nicht nur die Downloadzahlen der App, sondern vor allem die aktive Nutzung der Angebote zu steigern.

Sechs Millionen Euro für Entwicklung und Pflege der App

Einschließlich Pflege, Wartung und öffentlichkeitswirksamer Bewerbung der Thüringer Familien-App sind nach Angaben des Ministeriums bis Ende 2027 Investitionen von insgesamt sechs Millionen Euro geplant. Die Familien-App sei ein Baustein auf dem Weg Thüringens zum familienfreundlichsten Bundesland - einem erklärten Ziel im Koalitionsvertrag der Thüringer Brombeer-Regierung, hatte die SPD-Politikerin bei der Vorstellung des Angebots erklärt.