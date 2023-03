Schwanewede - Ein Familienstreit hat am Mittwochabend zu einem Großeinsatz der Polizei in Schwanewede im niedersächsischen Landkreis Osterholz geführt. Ein 48-jähriger Mann und zwei Frauen im Alter von 53 und 19 Jahren seien zunächst in einem Wohnhaus in Streit geraten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Wegen eines Zusammenbruchs habe die 53-Jährige einen Rettungswagen gerufen. Der Mann habe im weiteren Verlauf einen Rettungssanitäter angegriffen und sich dann im Haus selbst verletzt. Gespräche mit zusätzlich angeforderten Kräften der Polizei hätten ihn nicht beruhigen können, deshalb hätten Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos den Mann ergreifen müssen, hieß es. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht und schließlich in psychiatrische Behandlung übergeben worden. Die beiden Frauen blieben demnach unverletzt.