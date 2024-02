Anhänger von Union Berlin werfen in Leipzig Gegenstände auf den Rasen. Die Unterbrechung fällt aber vergleichsweise kurz aus.

Fan-Protest in Leipzig: Partie RB gegen Union unterbrochen

Leipzig - Die Bundesliga-Begegnung zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Union Berlin ist in der 26. Minute kurzzeitig unterbrochen worden. Aus dem Union-Fanblock waren kleine Bälle oder Gegenstände, die Murmeln oder Flummis ähnelten, auf den Rasen geworfen worden. Ordner und Servicekräfte eilten herbei und sammelten die Gegenstände auf, ehe Schiedsrichter Marco Fritz die Partie beim Stand von 1:0 für die Sachsen fortsetzte. Wie auch in anderen Stadien am Wochenende protestierten die Fans gegen den Investoren-Deal der Deutschen Fußball Liga (DFL).